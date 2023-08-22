ПСБ с июля выдал жителям Запорожской области более 450 кредитов на сумму 161 млн рублей

Большая часть кредитов направляется на приобретение транспортных средств и бытовой техники, сообщили в правительстве области

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) с запуска потребительского кредитования для жителей Запорожской области выдал более 450 кредитов на сумму свыше 161 млн рублей. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Коненко.

"В Запорожской области достаточно динамично развивается потребительское кредитование. Промсвязьбанк как опорный банк с 13 июля начал программу кредитования для жителей Запорожской области, за этот период выдано 456 потребительских кредитов на сумму 161 млн рублей. Большая часть кредитов направляется на приобретение транспортных средств и бытовой техники, есть кредиты на отдых, оздоровление. Банк будет наращивать свою кредитную программу", - сказал Козенко.

Он отметил, что доступность потребительского кредитования для жителей области подтверждает, что финансовая система региона развивается.

В июле Промсвязьбанк сообщил, что запустил потребительское кредитование для жителей Запорожской и Херсонской областей. Акционером ПСБ через Росимущество выступает государство. Это первый российский банк, запустивший комплексное обслуживание населения и бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.