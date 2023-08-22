Старший банкир ВЭБ.РФ предложил создать рейтинговое агентство БРИКС

По мнению Сергея Сторчака, сейчас для этого есть все предпосылки

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сегодня есть все предпосылки для возобновления активного обсуждения создания рейтингового агентства БРИКС, заявил на полях саммита стран БРИКС, который проходит в ЮАР, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.

"Если мы стремимся к расширению использования национальных валют, логично сформировать рейтинговое агентство БРИКС, которое будет выставлять рейтинги в местных валютах", - отметил Сторчак.

Как сообщил он, перспективными направлениями развития сотрудничества в рамках БРИКС являются расширение межбанковского объединения, в том числе за счет новых банков развития, активизация работы над многосторонними проектами и инициативами (в частности, в сфере зеленого и ответственного финансирования), совместная реализация трансграничных инициатив, в том числе с Новым банком развития БРИКС.

"Мы рассчитываем, что банки развития получат четкие инструкции от руководителей более глубоко заняться многоуровневыми расчетами не только на базе своего баланса, но и в многосторонних организациях. Один из перспективных вопросов - организация клиринга в национальных валютах БРИКС на площадке Нового банка развития", - сказал Сторчак.