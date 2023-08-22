В Таджикистане при участии КНР откроется первое предприятие по производству электромобилей

Его годовая мощность составит 1,5 тыс. машин в год

ДУШАНБЕ, 22 августа. /ТАСС/. Таджикистан и Китай создадут первое совместное предприятие по производству электромобилей. Соответствующий договор подписан в Пекине в рамках официального визита председателя верхней палаты парламента Таджикистана, председателя города Душанбе Рустама Эмомали в Китай, сообщает парламентская пресс-служба.

Отмечается, что таджикская "Авесто Групп" и китайская "Цзиньчуань" подписали документ на $25 млн. Речь идет об организации, создании и управлении совместным предприятием по производству электромобилей в Таджикистане с годовой мощностью 1,5 тыс. машин в год.

Ранее министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир сообщил, что в республике впервые планируется организовать производство электромобилей, соответствующие переговоры ведутся с компаниями Китая и Южной Кореи. По его словам, около 90% сырья, необходимого для такого производства, в частности алюминия, лития, никеля, серебра и других, имеется в стране, и это является "решающим аргументом в пользу начала проекта".

"Авесто Групп" - группа компаний Таджикистана, создавшая несколько предприятий, в частности, завод бутилированной питьевой воды, алкогольных и безалкогольных напитков, завод по добыче и переработке гранита, совместные предприятия с Турцией, Китаем и другими странами по производству автобусов, бытовой техники и т.д. "Цзиньчуань Груп" - китайская горнодобывающая и металлургическая компания, занимающаяся производством промышленного оборудования, автомобилестроением, возведением крупных объектов различного назначения, развитием солнечной энергетики.

Эмомали находится в Пекине по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, с которым ранее провел встречу. В рамках визита спикер парламента также встретился с заместителем председателя Китая Хан Чжэном, членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном и мэром Пекина Инь Юнем.