Путин назвал важным "обеспечение кадрового суверенитета страны"

Глава государства напомнил, что федеральный проект "Профессионалитет" является ключевым механизмом этой работы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить кадровый суверенитет страны. Такую задачу он поставил на заседании Совета по национальным проектам.

"Важная тема здесь - это обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям", - сказал президент, напомнив, что федеральный проект "Профессионалитет" является ключевым механизмом этой работы. Он добавил, что проект охватывает около тысячи опорных предприятий в 24 отраслях реального сектора экономики и сотни колледжей по всей стране.

Глава государства уточнил, что за пять лет с помощью этого проекта не менее миллиона человек должны получить современные и востребованные рабочие профессии. "При этом очень важно и дальше сохранить тесную связку образовательной системы, отраслей производства, работодателей", - сказал Путин.

Президент обратил внимание участников совета на то, что в России действуют специальные программы по повышению производительности труда в экономике, что является одной из ключевых задач. Он подчеркнул, что мероприятиями этой программы на сегодняшний день охвачено примерно 5 тыс. предприятий. "Конечно, это только начало, но это уже около 100 тыс. специалистов, они прошли обучение методом так называемого бережливого производства", - сказал глава государства. Путин обратил внимание, что участники этой программы добиваются реальных результатов - прироста добавленной стоимости на производствах. "Нужно, конечно, расширять такие практики и масштабировать их. В том числе с помощью федерального центра компетенций", - сказал президент, напомнив о поручении привлечь этот центр к внедрению технологий искусственного интеллекта и современных систем управления. Кроме того, Путин напомнил о необходимости применять технологии бережливого производства в предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Он попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова сделать подробный доклад на этот счет.