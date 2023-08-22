22 августа, 14:48,
обновлено 22 августа, 14:49

Чистая прибыль МТС по МСФО за II квартал 2023 года выросла на 53,5%

Консолидированная выручка компании выросла на 14,8%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль сотового оператора МТС по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за II квартал 2023 года увеличилась на 53,5% год к году, до 16,8 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Консолидированная выручка компании во II квартале 2023 года выросла на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 146,7 млрд рублей.

Показатель OIBDA МТС за отчетный период вырос на 22,9% год к году и достиг 63,7 млрд рублей.

МТС - российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии. Крупнейшим акционером является АФК "Система". 

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