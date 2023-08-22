Росатом начал проработку с Белоруссией решения в сфере утилизации химических отходов

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации Андрей Лебедев отметил, что корпорация сформировала "большое количество референций по работе с экологическим наследием"

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Росатом прорабатывает с белорусской стороной экологические решения, в том числе в сфере утилизации химических отходов. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии российской госкорпорации Андрей Лебедев.

"Сегодня мы при взаимодействии с профильным министерством Республики Беларусь прорабатываем данные вопросы и те технологические решения, в том числе экологические решения в части экономики замкнутого цикла, которые могли бы быть востребованы здесь, на территории Республики Беларусь", - сказал Лебедев в кулуарах проходящей в Минске II Международной специализированной выставке Ecology Expo.

Директор направления отметил, что Росатом к настоящему времени сформировал "большое количество референций по работе с экологическим наследием". "Работаем с такими уникальными объектами, как "Красный бор", полигон токсичных промышленных отходов в Ленинградской области, [промплощадка] "Усольехимпрома", Байкальский ЦБК на территории Иркутской области. Поэтому референтные и порой уникальные решения могут быть востребованы и при работе с другими объектами [экологического] наследия", - сказал Лебедев.

В конце мая глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщал о том, что Росатом начинает работу над проектом ликвидации отходов закрытого химического завода "Наирит" в Ереване.

В Белоруссии в среднем ежегодно образуется около 60 млн тонн отходов производства и 4 млн тонн коммунальных отходов, при этом большую часть из них составляют отходы 4-го класса опасности - малоопасные. На долю чрезвычайно опасных, высокоопасных и умеренно опасных приходится менее 1% от общего объема отходов. Наиболее приоритетными для ликвидации или обезвреживания являются непригодные пестициды, полихлорированные бифенилы (ПХБ-содержащее оборудование), крупнотоннажные галитовые отходы, повышенного внимания требует обезвреживание ртутьсодержащих отходов, в том числе загрязненных грунтов, отходов от проведения демеркуризационных работ.

В стране реализовано несколько проектов международной технической помощи в области обращения с опасными отходами, часть из них продолжает действовать до сих пор. В частности, в апреле этого года Белоруссия отправила в Германию на уничтожение очередную партию непригодных пестицидов. Как сообщал тогда заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии, национальный координатор проекта международной технической помощи Александр Корбут, до начала реализации проекта общая масса непригодных пестицидов на складах сельскохозяйственных организаций в республике составляла более 1,4 тыс. тонн. К настоящему времени остается еще около 500 тонн непригодных пестицидов, которые планируется вывезти с территории страны до конца апреля 2024 года.