Минэкономразвития предложило сохранить механизм нацпроектов после 2024 года

Как заявил глава министерства Максим Решетников, новые нацпроекты необходимо нацелить на задачи структурной трансформации экономики, обеспечения технологического суверенитета и развития экономики предложения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает сохранить механизм нацпроектов после 2024 года, заявил глава министерства Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Текущие нацпроекты завершаются в 2024 году. Мы предлагаем сохранить этот механизм, нацелив новые нацпроекты на задачи структурной трансформации экономики, обеспечения технологического суверенитета и развития экономики предложения", - сказал он.

Решетников подчеркнул, что задачи, стоящие перед Россией, требуют структурной трансформации экономики. Для этого необходимо сосредоточить все доступные ресурсы как бизнеса, так и государства. По его словам, самым эффективным инструментом для этого являются национальные проекты.

Министр убежден, что они позволяют в условиях заданных сроков и бюджетных ограничений добиваться видимых для граждан и бизнеса результатов.