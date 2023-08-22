Минтранс Турции сообщил о закрытии пролива Дарданеллы для прохода судов

Согласно заявлению ведомства, это связано с лесным пожаром в регионе

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Пролив Дарданеллы из-за бушующего в регионе лесного пожара закрыт для прохода судов в направлении Мраморного моря. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции в соцсети X (ранее Twitter).

"Из-за лесного пожара в районе Чанаккале - Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг - север. Движение судов осуществляется в одном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, суда временно не могут пересекать пролив из Эгейского моря в Мраморное море. Министерство направило в зону пожара суда с водометами для помощи в тушении огня с воды.

Крупный пожар в лесистой местности в Чанаккале вблизи пролива Дарданеллы начался около четырех часов назад. Власти уже превентивно эвакуировали четыре деревни. В тушении участвуют 15 вертолетов, 8 самолетов-амфибий и большое количество наземной техники.

Сохраняется риск дальнейшего распространения огня из-за сильного ветра в регионе, что также затрудняет меры по локализации и тушению пожара. На текущий момент данных о пострадавших или погибших нет.