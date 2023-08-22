Мишустин отметил необходимость обеспечить ускоренный рост капиталоемких отраслей экономики

Премьер-министр включил, в частности, станкостроение, химическую промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Необходимо добиться ускоренного роста капиталоемких отраслей, которые требуют использования и обслуживания сложного оборудования, а также освоения новых технологий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Необходимо добиться ускоренного роста капиталоемких отраслей, которые требуют использования и обслуживания сложного оборудования, освоения новых технологий, ну и высококлассного сырья, материалов, комплексной научной и инженерной поддержки. Это станкостроение, химическая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, двигателестроение, также радиоэлектроника, авиа- и судостроение, автопром, производство лекарственных препаратов, медицинских изделий", - сказал Мишустин.

"Не секрет, что до момента введения внешних ограничений именно в этих сегментах была довольно большая доля импорта", - отметил глава правительства. По его словам, внутренних ресурсов для такого развития в РФ достаточно, создан набор гибких инструментов поддержки за счет средств Фонда национального благосостояния, специальных механизмов крупных индустриальных проектов, соглашений о защите и поощрении капиталовложений, обратного инжениринга, кластерной инвестиционной платформы, промышленной ипотеки.

"Прорабатываем также донастройку законодательства по технологической политике, соответствующий законопроект сейчас проходит обсуждение", - отметил Мишустин.