22 августа, 15:38,
обновлено 22 августа, 15:57

ММК не видит перспективы возврата к обсуждению выплаты дивидендов раньше декабря

Менеджер по взаимодействию с инвесторами компании Илья Нечаев сообщил об отсутствии планов по изменению дивидендной политики

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) не видит перспективы возврата к обсуждению выплаты дивидендов раньше декабря, сообщил менеджер по взаимодействию с инвесторами ММК Илья Нечаев в ходе телеконференции "Газпромбанк инвестиций".

"В данный момент планов по изменению дивидендной политики нет, мы ее сохраняем. С точки зрения возврата дивидендов для себя мы не видим пока перспектив [обсуждения выплат] раньше декабря", - сказал он.

Ранее сообщалось, что акционеры ММК на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Председатель совета директоров компании Виктор Рашников также отмечал, что компания вернется к обсуждениям вопроса о выплате дивидендов не раньше декабря 2023 года.

О компании

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.

Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 79,76%. Остальные акции находятся в свободном обращении. 

Теги:
Россия
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