Средства граждан РФ на финансовом рынке достигли 56 трлн рублей

Как сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, значимая часть этого ресурса вложена в краткосрочные инструменты

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Средства граждан РФ на финансовом рынке достигают 56 трлн рублей, сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Если посмотреть на все накопления граждан, которые есть сегодня на финансовом рынке, то это порядка 56 трлн рублей. Ресурс большой, но проблема заключается в том, что значимая часть этого ресурса вложена в краткосрочные инструменты. Только 36% от этого объема можно считать долгосрочными ресурсами", - сказал Чистюхин.

Он также отметил, что Банк России совместно с правительством активно работают над тем, чтобы сдвинуть инвестиционные предпочтения граждан в сторону долгосрочного инвестирования. "Если эти 36% превратить хотя бы в 50%, тогда это дало бы нам дополнительно долгосрочный ресурс в размере более 7 трлн рублей, что, конечно, очень значимая сумма", - подчеркнул Чистюхин.