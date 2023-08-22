ООН объявила о сборе средств для помощи Украине на $268 млн этой зимой

По словам официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, помощь будет включать ремонт домов рядом с линией боевых действий, обеспечение одеждой, обогревательными приборами

ООН, 22 августа. /ТАСС/. ООН и гуманитарные партнеры инициировали сбор средств для оказания помощи населению Украины в зимний период на $268 млн. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы и наши партнеры только что запустили инициативу о заявке на $268 млн для оказания помощи более чем 1,3 млн человек в предстоящие зимние месяцы", - сказал Дюжаррик.

По его словам, помощь будет включать ремонт домов рядом с линией боевых действий, обеспечение одеждой, обогревательными приборами.