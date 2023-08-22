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Военная операция на Украине

В Прикамье участников СВО хотят освободить от уплаты транспортного налога

Льготу военнослужащие смогут получить в отношении одного транспортного средства из определенного списка категорий

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Участников специальной военной операции из Пермского края планируют освободить от уплаты транспортного налога. Проект соответствующего закона внес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона губернатор края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

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"Предполагается, что от уплаты транспортного налога до 2024 года будут освобождены жители Пермского края, имеющие регистрацию на территории региона, принимавшие или принимающие участие в СВО. К ним могут быть отнесены граждане, призванные на военную службу по мобилизации, проходящие военную службу по контракту, а также заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", - сообщили в правительстве края.

Согласно законопроекту, освобождение от уплаты транспортного налога участники СВО смогут получить в отношении одного транспортного средства любой из льготных категорий: грузовые автомобили (до 150 лошадиных сил включительно), легковые автомобили (до 150 лошадиных сил включительно), мотоциклы и мотороллеры, катера и моторные лодки (до 50 лошадиных сил включительно), самоходные транспортные средства, а также машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Действие льготы распространят на период с 2022 по 2024 год, соответственно, участники СВО смогут применить ее уже в 2023 году при уплате транспортного налога за 2022 год.

В Прикамье участникам, ветеранам СВО и их семьям оказывается комплексная помощь. С 17 февраля во всех территориях региона созданы центры поддержки "Помощь здесь". Участникам спецоперации или членам их семей оказывается юридическая психологическая, социальная и прочие виды помощи. Также с осени 2022 года для военнослужащих участников СВО ввели отсрочку платы за аренду неиспользуемых помещений или земельных участков, находящихся в краевой собственности. 

Теги:
РоссияПермский крайМахонин, Дмитрий НиколаевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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