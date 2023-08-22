МЭР не ожидает быстрых решений по созданию валюты БРИКС

Замминистра экономического развития Владимир Ильичев заявил, что экономика сообщества нуждается в независимом инструменте расчетов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России не ожидает "быстрых прорывов" в создании единой валюты стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Такое мнение высказал замминистра экономического развития Владимир Ильичев в интервью телеканалу CGTN.

"Экономика БРИКС - это где-то 25% мирового ВВП. На наш взгляд, она нуждается в независимом инструменте расчетов. Обсуждение валюты БРИКС очень актуально. Хотя история создания новых валют или платежных инструментов, квазивалют - это небыстрая история. Мы не ожидаем здесь быстрых прорывов. Достаточно посмотреть, сколько лет ушло у Европейского союза на создание евро и уже действующего инструмента платежей", - сказал Ильичев.

Он добавил, что сначала это могут быть договоренности по валюте или корзине валют, а также создание платежных систем, которые позволят проводить платежи между странами БРИКС с неким набором решений, который даст взаимно соотносить курсы валют.

"Все больше стран видят, что текущая мировая финансовая система, в том числе платежная, далеко не всегда используется чисто из экономических побуждений. В текущей ситуации есть большое влияние на эту систему со стороны западных стран по политическим мотивам. Вводимые ограничения все больше приводят к озабоченности не только сами страны, в отношении которых действуют ограничения, но и, к примеру, те же страны БРИКС уже с большой настороженностью смотрят на происходящее", - подчеркнул Ильичев.

По его мнению, такая настороженность есть не только в странах БРИКС, но и в арабских странах, странах Юго-Восточной Азии. Они тоже обеспокоены тем, что мировая платежная система подвергается ограничениям по политическим причинам, считает замминистра.