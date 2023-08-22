В МЭР заявили, что Россия видит в БРИКС новые отрасли для сотрудничества

Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев выразил надежду, что РФ превысит уровень $200 млрд товарооборота с Китаем в 2023 году

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Рынки стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) привлекательны для РФ не только в качестве торговых партнеров, но и как возможность для развития сотрудничества по новым отраслям. Об этом в интервью телеканалу CGTN заявил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.

"Для нас особенно в текущей ситуации это крайне привлекательные рынки. Это и Китай, и Индия, и рынок Бразилии. Это рынок ЮАР. Это не только крупнейшие для Российской Федерации партнеры в торговле, но и в ряде важных направлений, таких как научные исследования, технологическое сотрудничество. Новые отрасли, в которых мы можем сотрудничать, - это отрасли, связанные с цифровизацией, с вопросами искусственного интеллекта, сотрудничество в рамках малого и среднего предпринимательства. В первую очередь, как я уже сказал, это бурно растущий рынок", - отметил замминистра.

В качестве основных партнеров Ильичев назвал Индию, которая становится все более и более интересным рынком, а также Китай, который на сегодняшний день уже один из самых крупных торговых партнеров России.

"Наше взаимодействие с ним [с Китаем] по торговой части растет очень существенно. За последнее время мы надеемся, что мы превысим уровень $200 млрд товарооборота в этом году. На это есть все шансы", - подчеркнул Ильичев.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.