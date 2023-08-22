Египет и Татарстан обсудили перспективы расширения сотрудничества в оборонном производстве

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко высоко оценил динамику, наблюдаемую в египетско-российских отношениях в последние годы

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Государственный министр военной промышленности Египта Мухаммед Салах ад-Дин провел встречу с заместителем главы правительства, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Олегом Коробченко, прибывшим в Каир во главе делегации, и обсудил возможности расширения сотрудничества в области оборонного производства. Об этом сообщило египетское министерство обороны и военной промышленности на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

"Стороны обсудили пути расширения перспектив совместного сотрудничества военно-промышленных компаний во многих областях производства, считая важным укреплять стратегическое партнерство. Государственный министр военной промышленности в ходе встречи рассказал об инвестиционных возможностях Египта для компаний из Татарстана, особенно в свете соглашений о свободной торговле, которые Египет подписал с рядом африканских и арабских стран", - сообщили в ведомстве.

Коробченко "высоко оценил динамику, наблюдаемую в египетско-российских отношениях в последние годы, и выразил надежду, что она распространится и на Республику Татарстан". Он подтвердил стремление "расширять сотрудничество с египетскими компаниями, особенно с предприятиями оборонного производства".