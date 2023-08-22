В Киеве в сентябре 2022 года закупили почти 300 тыс. пар перчаток для сотрудников ЗАЭС

Согласно данным сайта госзакупок Украины, стоимость закупки составила $192,6 тыс.

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Украинская компания "Энергоатом" в сентябре 2022 года закупил более 283 тыс. пар резиновых и хлопчатобумажных перчаток для сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая к тому моменту уже пять месяцев находилась под контролем России. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок Украины.

На сайте госзакупок указано, что для Запорожской АЭС было приобретено перчаток на 7,1 млн гривен ($192,6 тыс.). В качестве получателя указан адрес ЗАЭС. Закупка вызвала скандал в украинских СМИ и соцсетях. Помимо прочего, утверждается, что перчатки покупались по завышенным ценам. Реакции "Энергоатома" пока не последовало.

Ранее крупный скандал на почве госзакупок произошел на Украине по линии Минобороны, когда выяснилось, что продукты для армии приобретались по ценам, в несколько раз превышающим рыночные.

Запорожская АЭС является самой крупной из действующих в Европе атомных станций. Россия взяла ее под контроль 28 февраля 2022 года, в первые дни специальной военной операции на Украине. До этого штатная численность сотрудников станции составляла около 11 тыс., в настоящее время там работают около 4 тыс. человек.