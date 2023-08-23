В РФ предложили Кубе начать раздачу сельхозземель в аренду фермерам

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские эксперты предложили правительству Кубы в рамках специального нацпроекта начать раздачу сельскохозяйственных земель в аренду местным фермерам. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, главы делового совета Россия - Куба Бориса Титова.

В пресс-службе отметили, что эксперты Института экономики роста имени П. А. Столыпина направили вице-премьеру Кубы Рикардо Кабрисасу предложения по развитию сельского хозяйства островного государства. Так, они предлагают властям Кубы в рамках потенциального нацпроекта "Развитие агросектора" установить несколько юридических форм сельхозпредприятий: государственные, иностранные (или смешанной собственности - на базе концессионных соглашений), частные фермерские хозяйства (которые могут объединяться в кооперативы), индивидуальные или семейные частные хозяйства, ведущие деятельность на приусадебных участках земли. "При этом целью должно являться наращивание доли частных сельхозпредприятий с постепенным сокращением доли государственных/квазигосударственных форм", - отмечается в сообщении.

Однако частная форма собственности на землю в рамках реформы не предусматривается. "Взамен государство сможет передавать ее фермерам в аренду. Первоначальный срок - 10 лет (по истечении первых 5, в случае успешных результатов, фермер сможет претендовать на 49-летний срок аренды, по истечении десяти - на 99-летний)", - подчеркнули в пресс-службе Титова. "Сельскохозяйственный потенциал Кубы велик, - приводятся в сообщении слова исполнительного директора института Антона Свириденко. - Климат прекрасный, но немало недоиспользуемых плодородных земель. Необходим ускоренный, но эффективный, взвешенный переход к большей доле рыночных отношений, и тогда экономика острова будет чувствовать себя гораздо более уверенно".

О механизме раздачи земли

Распоряжение всеми сельхозземлями, по замыслу экспертов, должно быть сосредоточено в специально созданном Агробанке, выделенном из кубинского банка Bandec. Как пояснили в пресс-службе, он будет передавать земли в аренду по ставке, установленной в зависимости от юридической формы арендатора, плодородности почвы и расположения участка. "На первые пять лет тем не менее арендная плата предполагается символической - 1 песо за гектар. По ходу процесса кадастр сельхозземель должен быть полностью оцифрован, и частному бизнесу передано не менее 20% от всех площадей сельхозназначения", - отмечается в сообщении.

Для разных юридических форм агропредприятий будут предложены разные условия регулирования, а иностранным инвесторам (в том числе в рамках предприятий смешанной собственности) предлагается передавать в аренду крупные, не менее 10 тыс. га, участки земли под плантации сахара, бананов, кофе, табака и так далее. "И наделить их правом как свободной продажи продукции на мировом рынке, так и самостоятельной покупки всего необходимого по импорту. Фермерам могут достаться участки до 100 га. Налог - до 5% от выручки (без налога с продаж). Сами предприниматели и сотрудники уплачивают подоходный налог и социальные взносы. Продукция должна продаваться по свободным ценам", - добавили в пресс-службе.

Данные предложения экспертов стали результатом работы российской части двустороннего Совместного центра по содействию экономической трансформации кубинской экономики, который был создан по итогам меморандума, подписанного в ходе заседания межправительственной комиссии Россия - Куба. В центр входят представители ключевых министерств и Центрального банка Кубы, а также эксперты Института экономики роста им. Столыпина, Центра стратегических разработок и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.