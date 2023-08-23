В Росатоме заявили, что интересы госкорпорации в Африке касаются материалов и энергетики

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев ранее назвал Бурунди, Зимбабве, Кению и Руанду потенциальными партнерами РФ в атомной отрасли

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Проекты Росатома в Африке касаются материалов, энергетики и развития научных центров. Об этом сообщил ТАСС директор по технологическому развитию Росатома Андрей Шевченко в кулуарах форума "Технопром".

"На самом деле, проектов много. Там есть проекты, связанные с материалами, есть проекты, связанные с энергетикой, есть проекты, связанные с развитием научных центров. Недавно произошла такая значимая встреча с представителями африканских народов, импульс очень серьезный, и Росатом тоже в этом направлении разворачивается", - сказал он.

В июле глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал Бурунди, Зимбабве, Кению и Руанду потенциальными партнерами России в атомной отрасли. Кроме этого, ТВЭЛ и корпорация Necsa (ЮАР) подписали меморандум о сотрудничестве в области изготовления ядерного топлива и его компонентов. Он был подписан на фоне подготовки Южной Африки к саммиту БРИКС в августе 2023 года в ЮАР.

Также сообщалось о планах госкорпорации развивать атомную энергию в мирных целях в Эфиопии.

X международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.