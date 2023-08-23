В Забайкалье ремесленникам разрешили не маркировать свою продукцию

ТАСС, 23 августа. Министерство экономического развития Забайкальского края утвердило перечень из порядка 20 видов ремесел, продукцию которых не нужно маркировать. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

"Продукция труда ремесленников не подлежит обязательной маркировке. Реестр таких видов изделий утвержден Министерством экономического развития региона в июне. Это упрощает работу мастеров и ощутимо экономит их денежные средства", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в перечень вошли более 30 наименований продукции. Это изделия с применением вышивки, вязание, лоскутное шитье, валяние из шерсти, ковроделие, пошив одежды и обуви по индивидуальному заказу, изготовление аксессуаров и другие. Список продукции составлялся с учетом пожеланий бизнеса.