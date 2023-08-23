23 августа, 03:11

В Забайкалье ремесленникам разрешили не маркировать свою продукцию

Екатерина Стуликова/ ТАСС
© Екатерина Стуликова/ ТАСС

ТАСС, 23 августа. Министерство экономического развития Забайкальского края утвердило перечень из порядка 20 видов ремесел, продукцию которых не нужно маркировать. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

"Продукция труда ремесленников не подлежит обязательной маркировке. Реестр таких видов изделий утвержден Министерством экономического развития региона в июне. Это упрощает работу мастеров и ощутимо экономит их денежные средства", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в перечень вошли более 30 наименований продукции. Это изделия с применением вышивки, вязание, лоскутное шитье, валяние из шерсти, ковроделие, пошив одежды и обуви по индивидуальному заказу, изготовление аксессуаров и другие. Список продукции составлялся с учетом пожеланий бизнеса. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
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