Спрос на специалистов в сфере ж/д транспорта в России за год вырос в 1,5 раза

При этом количество резюме увеличилось всего на 3%, следует из результатов исследования сервиса Superjob

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Число вакансий в сфере железнодорожного транспорта в России за год выросло в 1,5 раза, при этом количество резюме практически не изменилось. Наиболее востребованы монтеры, машинисты и слесари, говорится в исследовании сервиса Superjob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Железнодорожная отрасль испытывает нехватку кадров. Основные причины - развитие альтернативных логистических маршрутов, расширение железнодорожной сети и развитие внутреннего туризма. Вакансий в сфере железнодорожных перевозок в целом по РФ за год стало больше в 1,5 раза. Количество резюме выросло всего на 3%", - говорится в результатах исследования.

По данным Superjob, в топ-7 наиболее востребованных позиций в железнодорожной отрасли в августе вошли вакансии монтера пути, слесаря по ремонту подвижного состава, электромонтера контактной сети, составителя поездов, дежурного по станции, а также сигналиста.

Как отмечают аналитики, со сложностями поиска персонала столкнулись не только перевозчики, но и промышленные и добывающие предприятия, имеющие железнодорожные пути необщего пользования. Так, в топ работодателей, набирающих железнодорожников, помимо РЖД, вошли логистические и строительные компании.

Сервис также выделил лучшие предложения для соискателей в этой сфере за август. Например, в Хабаровском крае ищут начальника участка пути с зарплатой 180-200 тыс. рублей в месяц. Машинист тепловоза в Амурской области может зарабатывать 160-190 тыс. рублей в месяц. Зарплату в 160-170 тыс. рублей предлагают инспектору по качеству и приемке строительно-монтажных работ на железной дороге в Иркутске.