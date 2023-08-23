23 августа, 06:40

На востоке Москвы появится автотехцентр площадью более 7,5 тыс. кв. м

В его состав войдут несколько шоурумов, центр технического обслуживания автомобилей, музей, кафе и паркинг

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Автотехцентр планируют построить на востоке Москвы, суммарная поэтажная площадь объекта составит более 7,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Объект появится по адресу: ул. Кетчерская, вл. 9. В настоящее время на земельном участке площадью 1,51 га расположены ремонтные мастерские. Их площадь составляет 5,3 тыс. кв. м", - приводятся в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она также отметила, что суммарная поэтажная площадь нового автотехцентра составит 7,5 тыс. кв. м. В его состав войдут несколько шоурумов, центр технического обслуживания автомобилей, музей, кафе и паркинг. "Автотехцентр должен стать новым местом общественного притяжения для жителей района. Это позволит создать новые рабочие места", - добавила Пятова. 

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