Электромобили "Атом" будут производить на заводе "Москвич"

По условиям контракта, "Атом" будет использовать услуги контрактной сборки

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские электромобили "Атом" будут производиться на автозаводе "Москвич", говорится в сообщении бренда. Соответствующее соглашение подписали производитель "Атома" - компания "Кама" - и московский завод.

"Производитель российских электромобилей "Атом", предпродажи которых стартовали в конце июля, и завод "Москвич" подписали меморандум на оказание услуг по производству электромобилей на территории завода", - отмечается в сообщении.

По условиям контракта, "Атом" будет использовать услуги контрактной сборки, что включает в себя конвейерную сварку, окраску и сборку электромобилей, а также другие сопутствующие услуги.

Для проработки технических, коммерческих, экономических и правовых аспектов совместной работы стороны привлекут экспертов.

"Целью нашего сотрудничества является создание серийного производства городского электромобиля новой мобильности, - заявил исполнительный директор "Атома" Харальд Грюбель, слова которого приводятся в сообщении. - Выбранный нами завод "Москвич" обладает передовыми производственными линиями, оснащенными современным оборудованием и технологиями".

Электромобиль "Атом" впервые был представлен в мае 2023 года. Его серийное производство и продажи планируется запустить во второй половине 2025 года. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд.