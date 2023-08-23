В Приморье реализуют более 2 тыс. инвестиционных проектов

В пресс-службе Росконгресса сообщили, что инвесторы уже вложили 540 млрд рублей

ТАСС, 23 августа. Приморье является дальневосточным лидером по количеству реализуемых инвестиционных проектов - более 2 тыс. В эксплуатацию введено 370 предприятий, сообщает пресс-служба Росконгресса.

"Приморье лидирует в Дальневосточном федеральном круге (ДФО) по разнообразию и количеству реализуемых инвестиционных проектов - более 2 тыс. Инвесторами уже вложено 540 млрд рублей, введено в эксплуатацию 370 предприятий. И наша общая задача сделать так, чтобы экономическое развитие Приморского края, Дальнего Востока и всей России продолжалось. Выставка "Улица Дальнего Востока" позволит больше узнать о том, как меняется Приморский край, сколько новых проектов запускается, чем привлекателен регион для туристов", - цитируют в сообщении заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Экспозиция региона на выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится 10-17 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума, представит возрастающую роль Приморского края как транспортно-логистического узла. Павильон будет состоять из пяти тематических зон. Первая - "Туризм и культура" - представит информацию об основных достопримечательностях региона. В интерактивном баре будут установлены планшеты с приложениями дополненной реальности. Виртуальные экскурсии можно будет совершить на горнолыжный курорт в Арсеньеве, в культурно-образовательный комплекс на острове Русском, музейный и театрально-образовательный комплекс на сопке Орлиное Гнездо, в интегрированный развлекательный курорт "Приморье", во всесезонный центр спорта, детского и семейного отдыха "Солнечная".

В зоне "Спорт" гости смогут узнать о спортивных проектах и объектах края с помощью интерактивного экрана, а на стене зоны "Промышленность" установят макет промышленного парка "Большой Камень". В зоне "Транспорт и логистика" будут представлены проекты морского порта "Аврора", порты в бухте Суходол, Восточно-Уральский и Тихоокеанский балкерный терминалы. В зоне "Наука и СВО" установят демонстрационные экспонаты научных разработок, IT-решений, программного обеспечения.

На внешней территории павильона появится "Приморский Арбат": кафе, сцена, трибуна, павильон "Сделано в Приморье" и экспозиции Владивостокского морского торгового порта, посвященные Северному морскому пути и строительству глубоководных причалов. Отдельная экспозиция расскажет о Владивостокском морском торговом порте. На деревянном подиуме разместятся два логистических 20-футовых контейнера с интерьером в стилистике ледяной комнаты. Внутри контейнеров будет располагаться мультимедийное оборудование, фотозона и бар с напитками.

О ВЭФ

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.