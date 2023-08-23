В VK сообщили, что менее 10% приложений в Rustore не проходят модерацию

Как отметили в пресс-службе VK, приложения с вредоносным кодом составляют менее 0,5% от общего числа загруженных

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Большинство загружаемых разработчиками приложений (93%) в магазине Rustore для пользователей Android проходят модерацию. Чаще всего проверку не проходят приложения с некачественным или спорным контентом, сообщили в пресс-службе VK (разработчик Rustore).

"Подавляющее большинство приложений (93%), которые разработчики загружают в Rustore, проходят проверку и становятся доступными для пользователей. Среднее время от проверки до публикации приложения составляет менее часа", - рассказали в пресс-службе.

Чаще всего проверку не проходят приложения, содержащие некачественный или спорный контент. Поводом для отказа может стать недоработанная версия приложения, большое количество рекламы или запрашиваемые доступы к функциям устройства, которые не соответствуют цели приложения, например, когда "Калькулятор" требует разрешение к фотоальбому, пояснили в компании.

Приложения с вредоносным кодом составляют менее 0,5% от общего числа загруженных. Чаще всего такие "отклонения" находят в приложениях из категорий "полезные инструменты", "ставки" и "спорт".

Rustore был запущен в мае 2022 года. Его развивает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. За год аудитория платформы достигла 10 млн пользователей в месяц.