23 августа, 07:20

Из Екатеринбурга в Абу-Даби запустят первый рейс с 1 октября

Полеты будут выполнять два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Первый рейс из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Абу-Даби (ОАЭ) будет запущен с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") открывается новое направление полетов. С 1 октября к выполнению рейсов по маршруту Екатеринбург - Абу-Даби приступает авиакомпания Air Arabia. <…> Ранее полеты из Екатеринбурга в столицу Объединенных Арабских Эмиратов не осуществлялись", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты будут выполнять два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Абу-Даби станет третьим городом ОАЭ, куда выполняются рейсы из Екатеринбурга - на сегодняшний день из этого города можно улететь в Дубай и Шарджу. 

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