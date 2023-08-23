В России заявили о готовности обсуждать расширение географии авиаперелетов с Китаем

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач отметил, что увеличение туристического потока и интенсификация деловых связей потребует увеличения количества рейсов, в том числе чартерных

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия готова обсуждать расширение географии полетов российских и китайских авиакомпаний. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач по итогам двухдневной рабочей поездки в Китай.

"Очевидно, что увеличение туристического потока и интенсификация деловых связей потребует увеличения количества рейсов, в том числе - чартерных авиаперевозок, - отметил Вольвач, чьи слова передала пресс-служба МЭР. - Российская сторона готова обсуждать дальнейшее расширение географии полетов российских и китайских авиакомпаний в рамках консультаций авиационных властей, запланированных на сентябрь этого года".

Сейчас из России в Китай летают 5 российских авиакомпаний по 13 маршрутам из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Иркутска, Новосибирска и Якутска с общей частотой 32 рейса в неделю.

С китайской стороны из Китая еженедельно совершается 45 прямых авиарейсов.