В Подмосковье начался прием заявок на бесплатную акселерационную программу "Спринт"

Принять участие в конкурсном отборе могут российские юридические лица

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Отбор заявок на бесплатную акселерационную программу "Спринт" для IT-компаний начался в Московской области. Образовательная программа рассчитана на 12 недель и включает в себя образовательный модуль, тематические встречи с экспертами, трекинг, презентацию проекта, сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"Программу акселератора уже прошли 18 технологических компаний из Подмосковья. Среди них - туристический маркетплейс, платформа для преодоления заикания, система поддержки принятия врачебных решений, сервис онлайн-обучения танцам по подписке и другие. На данный момент идет прием заявок на 9-й конкурсный отбор, он завершится 26 сентября", - приводятся слова главы министерства Надежды Куртяник.

Принять участие в конкурсном отборе могут российские юридические лица. Каждый проект пройдет несколько этапов проверки, а содержание заявки будет обсуждать конкурсная комиссия. Выпускники смогут доработать продукт, расширить бизнес, найти новых клиентов и увеличить выручку.

Акселератор "Спринт" - это бесплатная программа ускоренного развития бизнеса для российских компаний, создающих продукты в области новых коммуникационных интернет-технологий. Среди таких решений - мессенджеры, соцсети, игровые сервисы, поисковики, сервисы создания контента, сервисы онлайн-обучения и т.д. Программа разработана Фондом развития интернет-инициатив при поддержке Минцифры России.