В России средний размер автокредита в июле вырос на 5%

Он составил рекордные 1,43 млн рублей, сообщило Национальное бюро кредитных историй

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Средний размер выданных в РФ автокредитов в июле 2023 года составил рекордные 1,43 млн рублей, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим месяцем (в июне 2023 года - 1,36 млн рублей). Этот показатель растет шесть месяцев подряд, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита вырос еще существеннее - на 22,4% (в июле 2022 года - 1,17 млн рублей).

Согласно данным НБКИ, в июле 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1,96 млн рублей), Московской области (1,73 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,72 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,58 млн рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе (1,54 млн рублей).

В бюро отметили, что самый высокий рост среднего чека автокредита в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в Белгородской (+12%) и Свердловской (+11,5%) областях, Республике Башкортостан (+7,8%), а также в Волгоградской (+7,1%) и Оренбургской (+7%) областях. В то же время в Иркутской области и Пермском крае средний чек немного сократился - на 2,9% и 0,1% соответственно. В Москве этот показатель в июле увеличился на 1%, в Санкт-Петербурге - на 4,4%.

"С начала года рост среднего чека кредита на покупку автомобиля превысил 15%, а в июле было зафиксировано рекордное значение данного показателя. В последнее время росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.