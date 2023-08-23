В РЖД сообщили о приоритетном порядке перевозки строительных грузов по российской ж/д сети

По данным холдинга, за семь месяцев 2023 года отправлено 77,5 млн тонн строительных грузов, что на 3,8% больше, чем в январе - июле прошлого года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Перевозки строительных грузов и цемента во внутрироссийском сообщении по железнодорожной сети осуществляются в приоритетном порядке. Об это сообщили в пресс-службе холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).

"Перевозки строительных грузов и цемента во внутрироссийском сообщении осуществляются в приоритетном порядке. РЖД согласовывают все заявки в полном объеме", - говорится в сообщении.

За семь месяцев 2023 года отправлено 77,5 млн тонн строительных грузов, что на 3,8% больше, чем в январе - июле прошлого года. Погрузка цемента внутри страны за этот же период сохранилась практически на уровне 2022 года - 14 млн тонн, подчеркнули в холдинге.

При этом, по данным РЖД, грузоотправители не в полной мере используют имеющиеся возможности по перевозке. Так, на июль 2023 года РЖД согласовали погрузку 2,82 млн тонн цемента, но фактически предъявлено было 2,65 млн тонн. Кроме того, холдинг отмечает профицит хопперов-цементовозов на железнодорожной сети.

"РЖД предпринимают дополнительные меры по обеспечению вывоза цементной продукции отечественных предприятий. Совместно с грузоотправителями прорабатываются варианты ускорения продвижения отдельных партий грузов, в том числе за счет организации доставки по технологии "Грузовой экспресс", а также более оперативная подача под погрузку порожних вагонов", - заключили в компании.