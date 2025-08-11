Президент США анонсировал некоторые обмены территориями

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен высказываниями Владимира Зеленского относительно территориальных вопросов.

"Я хорошо лажу с Зеленским. Но я не согласен с тем, что он сделал. Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было", - отметил американский лидер, говоря о конфликте не Украине. "Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: "Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией". Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить, - пояснил Трамп, выступая в Белом доме. - Но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями".