Заявления Трампа о предстоящей встрече с Путиным. Главное

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в Белом доме. Он заявил, что ожидает конструктивной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что саммит на Аляске будет скорее предварительным.

ТАСС собрал главное из заявлений президента США.