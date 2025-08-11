11 августа, 19:24
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Заявления Трампа о предстоящей встрече с Путиным. Главное

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в Белом доме. Он заявил, что ожидает конструктивной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что саммит на Аляске будет скорее предварительным.

ТАСС собрал главное из заявлений президента США.

  • Трамп заявил, что будет убеждать Путина завершить конфликт на Украине. "Я скажу ему: "Вам следует прекратить эту войну. Вам следует прекратить ее". И он не будет связываться со мной".
  • "Возможно, я выйду, пожелаю удачи, и этим все кончится. Я могу сказать, что урегулировать это не получится", - заявил президент США.
  • Трамп проинформирует Зеленского и европейцев по итогам встречи с Путиным.
  • При этом он не подтвердил намерение приглашать Зеленского на саммит на Аляске.
  • Трамп утверждает, что в течение первой пары минут встречи поймет, возможна ли сделка по Украине.
  • Американский лидер допустил нормализацию торговых отношений с Москвой и добавил, что "РФ обладает очень ценными земельными ресурсами". 
  • Трамп утверждает, что в конечном счете сможет усадить Путина за стол переговоров вместе с Зеленским.
 
