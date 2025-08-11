Президент США заявил, что сделает это незамедлительно

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен после встречи с президентом России Владимиром Путиным проинформировать Владимира Зеленского и представителей европейских стран о ее итогах.

"После встречи незамедлительно, может быть, после того как покину комнату, я позвоню европейским лидерам, - сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме. - Я буду говорить с Зеленским".

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.