В России создали первую версию дорожной карты по развитию игровой индустрии до 2030 года

"Коммерсантъ" ранее писал, что в стратегии есть предложение ввести обязательную предустановку магазинов приложений VK Play и RuStore на все устройства

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) разработала первую версию дорожной карты стратегии развития игровой индустрии до 2030 года, которая в дальнейшем будет обсуждаться с участниками отрасли. Об этом сообщил ТАСС глава АПРИОРИ и директор по продукту платформы VK Play Александр Михеев.

"Это первая версия карты, которая была создана для дальнейшего обсуждения с участниками отрасли", - сообщил Михеев.

Отвечая на вопрос о сроках подготовки дорожной карты, Михеев подчеркнул, что это будет зависеть от того, сколько времени понадобится на обсуждение со всеми заинтересованными участниками рынка.

Как ранее писал "Коммерсантъ" со ссылкой на дорожную карту, в стратегии есть предложение ввести обязательную предустановку магазинов приложений VK Play и RuStore на все устройства, а также использовать игровой движок NAU Engine, который разрабатывает VK с участниками отрасли как условие для получения господдержки для разработчиков. Также в треке дорожной карты по инвестициям есть предложение создать "экспортную комиссию при Минцифры для отбора проектов и развития партнерств с другими странами", пишет газета.

Кроме того, предлагается учредить новый профильный департамент по играм в Минцифры РФ. В дополнение АПРИОРИ предлагает разработать единые программы подготовки преподавателей по разработке видеоигр, а также создать на базе вузов акселераторы для молодых студий-разработчиков.