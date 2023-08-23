В ВЭБ заявили, что финансирование климатических проектов БРИКС потребует $8 трлн в год

Старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак также добавил, что структура инвестиций во многом может формироваться за счет развития взаимодействия членов объединения

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Финансирование климатических или адаптационных проектов на пространстве БРИКС потребует $6-8 трлн инвестиций в год, структура которых во многом может формироваться за счет реализации трансграничных проектов и развития взаимодействия. Об этом заявил старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак на полях саммита стран БРИКС, который проходит в ЮАР.

"Если говорить о суммах, которые нам необходимо каждый год инвестировать в такие проекты, то цифры составят от $6 трлн до $8 трлн. И самое интересное - <...> в международной валютно-финансовой системе накоплена такая ликвидность. Если мы хотим перейти на механизм трансформации этих денег из существующей системы инструментов - облигаций, акций и фондов - в область климатического финансирования, нам нужно развивать взаимодействие в рамках БРИКС", - подчеркнул Сторчак.

По его словам, большая часть финансирования климатических проектов сейчас поступает через долговое финансирование, что существенно затрудняет реализацию проектов в развитых странах, несколько десятков которых уже испытывают долговые проблемы.

"Они начинают занимать, но одновременно им необходимо помнить об энергетической и продовольственной безопасности, а также адаптироваться к новым условиям на глобальных финансовых рынках из-за резкого роста процентных ставок", - отметил Сторчак. Возможным решением можем стать развитие национальных и многосторонних систем грантов, заключил он.