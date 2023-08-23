В Москве более 60 тыс. беспилотников создадут к 2027 году

Площадь инфраструктуры Федерального центра БАС также расширяется, планируется, что к 2027 году она достигнет 500 тыс. кв. м

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 60 тыс. беспилотников планируют создать в столичном Федеральном центре беспилотных авиационных систем (БАС) к 2027 году. Об этом сообщается на сайте столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Москва стала основным центром развития такой важной отрасли промышленности, как беспилотные авиационные системы. В прошлом году в индустриальном парке "Руднево" организовали Федеральный центр беспилотных летательных авиасистем, на базе которого объединяются российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. Сегодня там работают 10 ведущих предприятий отрасли. Планируется, что к 2027 году в центре разработают и выпустят свыше 60 тыс. единиц техники", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что развитие Федерального центра БАС станет толчком к дальнейшему благоприятному становлению отрасли и снижению ее зависимости от импорта.

"Площадь инфраструктуры Федерального центра БАС также расширяется, планируется, что к 2027 году она достигнет 500 тыс. кв. м. Так, предприятия открывают новые производственные площадки и увеличивают объемы производства. Первой из объединения свой завод открыла копания "Аэромакс", которая уже сейчас выпускает БПЛА вертолетного типа, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях", - цитирует пресс-служба руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Кроме того, в этом году город уже подписал соглашения с 11 регионами, в рамках которых планируется развивать направление БПЛА, в частности проводить летные испытания.