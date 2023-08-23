Мишустин заявил, что прогнозы о сложностях с бюджетом РФ не оправдались

По словам премьер-министра, доходы федеральной казны оказались "выше прогнозных на 135 млрд рублей и превысили 12 трлн 300 млрд рублей"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета за первое полугодие оказались даже выше прогнозных - предрекаемых сложностей с наполнением государственной казны не произошло. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"В начале года звучали экспертные оценки о том, что [бюджет РФ] будет сложно сбалансировать, разные цифры приводились. Уже по итогам шести месяцев видно, что все эти опасения не оправдались", - указал он. "Как и говорил президент, ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло", - добавил Мишустин.

Он сообщил, что доходы федеральной казны за этот период оказались "выше прогнозных на 135 млрд рублей и превысили 12 трлн 300 млрд рублей".

"Продолжается рост доли поступлений из несырьевых секторов. Такая тенденция даже усилилась по сравнению с I кварталом. На них приходится уже почти 3 из каждых 4 рублей в доходах, что подтверждает большую бюджетную устойчивость", - указал глава кабмина.

Мишустин обратил внимание на слова президента о том, что такое положение дел дает возможность решать задачи по развитию страны. Он также напомнил, что власти сохранили первоочередное финансирование медицинских, социальных и иных программ, касающихся поддержки людей. "Включая и коммунальное хозяйство, и строительство жилья, дорог, расселение аварийных домов", - перечислил премьер. "И, конечно, мы реализуем меры поддержки бизнеса и [обеспечения] экономического роста", - заметил он.

Председатель правительства подчеркнул, что важно и далее придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы закрепить все позитивные тренды.