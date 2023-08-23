ФАС: около 30 региональных торговых сетей ограничат наценки на социально значимые товары

Федеральная антимонопольная служба проконтролирует инициативу

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Порядка 30 региональных торговых сетей из 25 субъектов РФ добровольно ограничат наценки на отдельные категории социально значимых товаров, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует данную инициативу, говорится в сообщении ведомства.

"В соответствии с письмом СНСР (Союза независимых сетей России, объединяет ряд региональных ретейлеров - прим. ТАСС), поступившим сегодня в ФАС России, <…> порядка 30 торговых сетей из 25 регионов России приняли на себя добровольные обязательства по ограничению собственных наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров", - отмечается в сообщении.

Ограничение торговых наценок на социально значимые товары при обеспечении их наличия на полках магазинов позволит повысить доступность такой продукции для граждан, считают в ФАС. "Антимонопольное ведомство проконтролирует исполнение ретейлерами взятых на себя добровольных обязательств", - добавили в службе.