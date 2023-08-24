Азиатский банк развития указал на рост числа бедных в странах АТР

В 2022 году в развивающихся государствах Азиатско-Тихоокеанского региона число людей, живущих в нищете, достигло 155,2 млн человек, говорится в докладе банка

БАНГКОК, 24 августа. /ТАСС/. Последствия пандемии и конфликта на Украине, рост инфляции и стоимости жизни привели более чем к двукратному росту числа бедных в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщил Азиатский банк развития.

В прошлом году в развивающихся странах АТР число людей, живущих в нищете, достигло 155,2 млн человек, что равно 3,9% населения региона, приводит агентство Reuters данные из доклада Азиатского банка. Согласно оценкам экспертов, число бедных возросло на 67,8 млн человек в связи с кризисами в области здравоохранения и стоимости жизни. Исследование при этом не учитывает статистику таких стран, как Австралия, Новая Зеландия и Япония.

"Азиатско-Тихоокеанский регион постепенно восстанавливается после пандемии ковида, но увеличение стоимости жизни подрывает прогресс в искоренении бедности", - сказал главный экономист банка Альберт Парк.

Согласно данным от 2017 года, абсолютная бедность или нищета характеризуется проживанием одного человека менее чем на $2,15 в день. Инфляция в большинстве стран АТР выросла до многолетних максимумов в прошлом году на фоне восстановления экономической активности и сбоях в цепочках поставок, указали в Азиатском банке.