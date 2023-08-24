"Известия": грузоперевозчики просят ввести госрегулирование цен на дизель

Также представители "Грузавтотранса" предложили зафиксировать стоимость топлива ниже 60 рублей за литр

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" просит власти ввести госрегулирование цен на дизельное топливо, а также зафиксировать его стоимость. Об этому пишут "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Президент "Грузавтотранса" Владимир Матягин обратился с просьбой ввести госрегулирование цен на дизель, а также зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей за литр для сохранения рентабельности работы транспортных компаний. В письме отмечается, что в противном случае "увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя".

По словам Матягина, на некоторых АЗС регионов Центральной и Южной России дизель подорожал на 10% и его стоимость составляет около 68-70 рублей за литр. Такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен на топливо в опте, а также из-за отмен скидок АЗС для автомобилистов.