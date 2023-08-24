24 августа, 03:06

"Известия": грузоперевозчики просят ввести госрегулирование цен на дизель

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Также представители "Грузавтотранса" предложили зафиксировать стоимость топлива ниже 60 рублей за литр

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" просит власти ввести госрегулирование цен на дизельное топливо, а также зафиксировать его стоимость. Об этому пишут "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Читайте также
Розничные цены на бензин в РФ в июле выросли на 2,2% по сравнению с июнемБиржевые цены летнего дизеля, бензина Аи-95 и мазута вновь обновили рекорды

Президент "Грузавтотранса" Владимир Матягин обратился с просьбой ввести госрегулирование цен на дизель, а также зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей за литр для сохранения рентабельности работы транспортных компаний. В письме отмечается, что в противном случае "увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя".

По словам Матягина, на некоторых АЗС регионов Центральной и Южной России дизель подорожал на 10% и его стоимость составляет около 68-70 рублей за литр. Такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен на топливо в опте, а также из-за отмен скидок АЗС для автомобилистов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация