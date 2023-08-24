Источник: переговоры в Стамбуле по зерну возможны после встреч Фидана в Москве и Киеве

Газета Milliyet сообщала, что глава турецкого МИД посетит Москву в сентябре для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки

СТАМБУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Возможность проведения в Стамбуле встречи стран - участниц зерновой сделки будет зависеть от итогов переговоров в Москве и Киеве главы турецкого МИД Хакана Фидана. Но предшествовать встрече на высоком уровне в любом случае будут технические переговоры, сообщил ТАСС местный дипломатический источник, комментируя публикацию на этот счет турецкой газеты Milliyet.

"О возможности встречи в Стамбуле стран - участниц зерновой сделки говорили и раньше как об одном из вариантов возвращения в зерновую сделку. Но предшествовать встрече высокого (министерского - прим. ТАСС) уровня должны технические переговоры, и это во многом будет зависеть от предстоящих переговоров в Москве, а до этого в Киеве главы МИД Турции Фидана", - сказал источник.

Milliyet со ссылкой на источники сообщила в четверг, что глава турецкого МИД посетит Москву в сентябре для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки. Издание также заявило о возможности переговоров в Стамбуле представителей России, ООН и Турции по зерновой сделке, называя это одним из сценариев "реанимации инициативы". В случае успеха встречи в перспективе в Стамбуле могут пройти переговоры с участием Украины, отмечает турецкая газета.

По данным издания, 23 августа в Киеве побывал главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, 25 августа в столицу Украины отправится Фидан. В повестке переговоров представителей Турции возобновление реализации черноморской зерновой инициативы.