Опоры шасси SSJ-New прошли испытания на работоемкость

В Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина сообщили, что продолжают динамические испытания основной и передней опор шасси

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Основная и передняя опоры шасси импортозамещенного SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100) - SSJ-New успешно прошли испытания на работоемкость в обеспечение первого полета. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА).

"В обеспечение первого полета импортозамещенного SJ-100 в СибНИА успешно прошли испытания на работоемкость основная и передняя опоры шасси нового самолета", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что динамические испытания элементов основной и передней опоры шасси проводились по программе сертификационных испытаний для определения реальных значений характеристик амортизации опор и подтверждения их соответствия расчетным данным.

"При испытании на работоемкость основная и передняя опоры шасси штатно поглотили заданные нагрузки, при этом зачетные сбросы выполнены без доводки амортизации. Опытные образцы опор шасси самолета SJ-100 обладают достаточной работоемкостью и соответствует всем требованиям пунктов сертификационного базиса. По результатам испытаний подготовлено заключение по безопасности полетов для начала программы летных испытаний", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что в институте продолжаются динамические испытания основной и передней опор шасси.

Самолет SSJ-New - модификация самолета Superjet 100, относящегося к семейству региональных судов, с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности. В конце 2023 года в эксплуатацию будут переданы два самолета SSJ-New с отечественным двигателем ПД-8.