"Известия": в союзе автосервисов РФ опасаются нехватки СТО в больших городах

Член правления Союза автосервисов России Дмитрий Даньшов отметил, что значительная часть автосервисов расположена в промзонах, а в настоящее время на их месте активно появляются новые жилые комплексы, торговые и бизнес-центры

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Автовладельцы из российских мегаполисов могут столкнуться с нехваткой небольших автомастерских, автомоек и шиномонтажей из-за реорганизации бывших промышленных зон, которая активно ведется в крупных городах. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на члена правления Союза автосервисов России Дмитрия Даньшова.

"Значительная часть автосервисов расположена в промзонах. Сейчас на их месте активно появляются новые жилые комплексы, торговые и бизнес-центры. При этом в подавляющем большинстве случаев проектами реконструкции таких зон площадки, на которых могли бы размещаться техцентры, не предусмотрены", - сказал он.