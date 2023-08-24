H&M в ноябре вновь откроет магазины на Украине

Ретейлер также обещает сотрудничать с местными организациями и "участвовать в программах помощи и восстановления"

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Шведский ретейлер одежды H&M Group с ноября 2023 года вновь откроет свои магазины на Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Как сообщалось ранее, H&M Group временно закрыла свои магазины на Украине с 24 февраля 2022 года. Компания ведет тесный диалог с партнерами и властями и теперь планирует постепенно вновь открыть большинство своих магазинов в стране с ноября 2023 года", - отмечено в сообщении.

H&M также обещает сотрудничать с местными организациями и "участвовать в программах помощи и восстановления".

"Поскольку H&M Group продолжает следить за развитием событий в стране, ведется подготовка к открытию большинства магазинов H&M, где это возможно. Безопасность коллег и клиентов всегда будет первым и главным приоритетом", - говорится в пресс-релизе.

H&M является крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой и второй в мире (после испанской Inditex). У компании открыты 4 399 магазинов в 77 странах. Объем продаж в 2022 году составит 224 млрд крон ($20,47 млрд).