В Новосибирской области изготовят первые шесть беспилотников для "Почты России"

Поставка будет осуществляться по проекту-маяку "Беспилотная аэродоставка грузов"

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Первые серийные экземпляры беспилотного самолета короткого взлета и посадки "Партизан", разрабатываемого в Новосибирске, планируется изготовить для "Почты России". Об этом сообщил журналистам на форуме "Технопром" руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований (ФПИ) Ян Чибисов.

"Как пилотная серия - [это поставка] в планах "Почте России" по проекту-маяку "Беспилотная аэродоставка грузов". Установочный план - шесть "Партизан", - сказал он.

Ранее сообщалось, что производство намерены начать в научно-производственном центре, который планируется создать в Новосибирской области. Стоимость центра оценивалась в 2 млрд рублей.

"Партизан" создается специалистами Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина. Его испытания начнутся осенью, а летно-технические характеристики самолета планируется подтвердить в ноябре-декабре 2023 года, сообщал ТАСС директор института Владимир Барсук.

Беспилотный самолет "Партизан" короткого взлета и посадки создается с 2019 года Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) по заказу Фонда перспективных исследований. На МАКС-2021 технология была представлена на летающей лаборатории на базе самолета ТВС-2МС. Основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте "Партизан" является применение активного обдува крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей. Предполагается, что максимальная взлетная масса самолета составит 3 380 кг, он будет способен перевозить полезную нагрузку до 1 тонны на расстояние до 1 тыс. км.

Ранее специалисты СибНИА рассчитывали собрать "Партизан" к концу 2022 года, однако сроки перенесли из-за замены импортных узлов и агрегатов на отечественные. В декабре директор СибНИА сообщил, что институт изготовит два опытных образца "Партизана" в 2023 году.

О форуме

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.