"Мечел" обжаловал решение о взыскании с компании и ЧМК $244,2 млн в пользу Газпромбанка

Суд ранее отказал в привлечении в качестве третьего лица к делу банка BNP Paribas и удовлетворил ходатайство Газпромбанка о приобщении к делу дополнительных материалов, среди которых - кредитный договор

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Мечел" направил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда о взыскании с "Мечела" и Челябинского металлургического комбината (ЧМК) $244,2 млн в пользу Газпромбанка, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Компания направила апелляционную жалобу 23 августа, свидетельствуют данные картотеки.

17 июля Арбитражный суд Москвы в ходе заседания постановил взыскать с "Мечела" и Челябинского металлургического комбината (ЧМК) $244,2 млн в пользу Газпромбанка.

Позиция Газпромбанка

Согласно позиции Газпромбанка, на основании договора финансового участия от 2010 года он предоставлял финансирование французскому банку BNP Paribas, а тот уже кредитовал ЧМК. При этом "Мечел" выступал поручителем по кредиту ЧМК. ЧМК должен был возвращать кредит Газпромбанку через французский банк в период до 2019 года, но последний платеж по кредиту был направлен в январе 2014 года.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела Газпромбанк апеллировал к антисанкционному указу президента РФ от 5 июля 2022 года, по которому российским банкам-кредиторам можно требовать погашения долга по кредитам напрямую с должника, минуя иностранного финансового агента.

Позиция "Мечела"

В свою очередь представители "Мечела" и ЧМК не признали требования Газпромбанка. Согласно их позиции, в этом случае антисанкционный указ невозможно применить, поскольку он может применяться в случаях, когда иностранное лицо больше не исполняет обязательства перед российской структурой из-за наложенных на него санкций, но в случае с долгом ЧМК обязательства не выполнялись с 2014 года. Ответчики также отмечали, что срок поручительства и срок исковой давности по требованиям к заемщику истекли.

Ранее, в ходе предварительного заседания, суд отказал в привлечении в качестве третьего лица к делу банка BNP Paribas и удовлетворил ходатайство Газпромбанка о приобщении к делу дополнительных материалов, среди которых - кредитный договор.

3 апреля 2023 года Газпромбанк подал два иска к горно-металлургической компании "Мечел" и "Управляющей компании "Мечел-сталь", а также "Челябинскому металлургическому комбинату" (ЧМК, входит в "Мечел").