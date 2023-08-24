Сибирская венчурная ярмарка привлекла более 800 млн рублей на стартапы

Взрослые инноваторы получают в качестве приза заключение договора, а молодые - денежный приз в размере 400 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Сибирская венчурная ярмарка, которая прошла в рамках форума "Технопром 2023" в Новосибирске, привлекла не менее 836 млн рублей на стартапы. Об этом сообщили ТАСС в областном инновационном фонде.

"Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко назвал размер инвестиций, которые удалось привлечь на Сибирской венчурной ярмарке в рамках технологического форума "Технопром-2023", - на инновационные проекты будет потрачено не меньше 836 млн рублей", - рассказали в фонде.

"В этом году на ярмарку мы пригласили не только экспертов и инвесторов, но и промышленные предприятия. Приехали больше 50 экспертов не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Сибири, и с Дальнего Востока. <...> Самая главная особенность этой Сибирской венчурной ярмарки - проведение молодежного трека", - приводятся слова Николаенко.

Уточняется, что взрослые инноваторы получают в качестве приза заключение договора, а молодые - денежный приз в размере 400 тыс. рублей.

О форуме

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Его основной целью является продвижение отечественных научных разработок и инноваций.

Организаторами форума выступают правительство РФ, правительство Новосибирской области, Министерство науки и высшего образования РФ и Сибирское отделение РАН. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.