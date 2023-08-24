В Москве обучат до 10 тыс. специалистов в Федеральном центре БАС к 2027 году

Там также откроют высокотехнологичный колледж беспилотной авиации

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Обучение в Федеральном центре беспилотных авиационных систем (БАС), который разместился в московском индустриальном парке "Руднево", пройдут 10 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Там отметили, что город активно работает над формированием полноценной научно-производственной экосистемы отрасли беспилотной авиации, которая обеспечит полный цикл: от разработки до испытаний и серийного выпуска различных видов беспилотной техники. Также особое внимание уделят подготовке кадров для работы в этом направлении.

"На базе Федерального центра БАС организуют учебно-методический центр, где будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал, и формировать кадровый резерв для проектирования беспилотников. Там также откроют высокотехнологичный колледж беспилотной авиации - филиал колледжа имени Н. Н. Годовикова, который сможет ежегодно выпускать не менее 350 специалистов отрасли БАС. Планируется, что до конца 2027 года в рамках ФЦ БАС обучат до 10 тыс. человек", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Кроме того, существенный вклад в формирование и реализацию эффективной технологической и кадровой политики в сфере беспилотной авиации внесет центр компетенций "Беспилотные авиационные системы" МГТУ имени Н. Э. Баумана, который недавно начали формировать в "Руднево". Университет располагает научно-техническими заделами и образовательными программами и сможет организовать опережающую подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями для создания перспективных образцов БАС.