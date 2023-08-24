Гутерриш на саммите БРИКС призвал к реформам СБ ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы

По словам генерального секретаря ООН, "для того, чтобы многосторонние институты оставались подлинно универсальными, они должны быть реформированы для отражения нынешней силы и экономических реалий"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите БРИКС о необходимости реформ Совета Безопасности всемирной организации и Бреттон-Вудской финансовой системы. Генсекретарь впервые принимает участие в саммите объединения.

"Сегодня структуры глобального управления отражают вчерашний мир. Они в основном были созданы после Второй мировой войны, когда многие африканские страны были все еще под управлением колониальных держав, - сказал Гутерриш. - Это особенно относится к Совету Безопасности ООН и Бреттон-Вудским институтам".

"Для того, чтобы многосторонние институты оставались подлинно универсальными, они должны быть реформированы для отражения нынешней силы и экономических реалий, - отметил он. - Без проведения такой реформы разобщение неизбежно. Мы не можем позволить мир с разделенной мировой экономикой и финансовой системой, с расходящимися стратегиями по технологиям, включая искусственный интеллект, с конфликтующими сферами безопасности".

"По оценке МВФ, такой разрыв может стоить 7% мирового ВВП. Эти затраты будут непропорционально покрывать страны с низким доходом, в большинстве своем в Африке, - обратил внимание генсекретарь ООН. - Я прибыл в Йоханнесбург с простым посланием: в разделенном мире, охваченном кризисами, альтернативы сотрудничеству попросту нет. Мы должны немедленно восстановить доверие и активизировать принцип многосторонности в XXI веке. Это требует готовности к компромиссам ради общего блага".