Сбербанк намерен участвовать в финансировании строительства ВСМ в России

По словам замглавы Минтранса Валентина Иванова, Сбербанк понимает, что этот объект окупаемый

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Сбербанк планирует принять участие в финансировании проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Да, планирует", - ответил он на вопрос журналистов о планах банка принять участие в финансировании ВСМ.

"Они [Сбербанк] понимают, что этот объект окупаемый. <…> Они готовы вкладывать у этот проект. <…> Это будет консорциум и финансистов, и организаций, которые выполнять будут строительство, и которые подвижной состав будут реализовывать, операторы подвижного состава", - добавил Иванов.

Время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут. Строительство магистрали потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей, подсчитали в Минтрансе РФ. Стоимость строительства в настоящее время оценивается в 1,7 трлн рублей.